В частности, изменения внесены в следующие стандарты:

В стандарт государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан», утвержденном указанным приказом:

Подпункт 2) пункта 13 изложен в следующей редакции:

«2) интернет-ресурсе Государственной корпорации - www.gov4с.kz;»;

В стандарт государственной услуги «Выдача временного удостоверения личности гражданам Республики Казахстан», утвержденном указанным приказом:

Подпункт 2) пункта 12 изложен в следующей редакции:

«2) интернет-ресурсе Государственной корпорации - www.gov4с.kz;».

В стандарте государственной услуги «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан», утвержденном указанным приказом:

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Результат оказания государственной услуги - внесение услугодателем сведений об адресе регистрации по месту постоянного жительства, а при временной регистрации - об адресе временного пребывания (проживания) в информационную систему «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения», перезапись юридического адреса услугополучателя в удостоверении личности с электронным носителем.

Форма предоставления результата государственной услуги: электронная.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. График работы:

1) услугодателя - с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-30 часов без перерыва на обед, в субботу с 9-00 до 13-00 часов, выходной - воскресенье и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов без перерыва на обед, в субботу с 9-00 до 13-00 часов, выходной - воскресенье и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

2) Государственной корпорации - с понедельника по субботу включительно, в соответствии с установленным графиком работы с 9-00 до 20-00 часов без перерыва на обед, выходной - воскресенье и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Прием документов осуществляется по месту постоянной регистрации либо временного пребывания услугополучателя, в порядке «электронной очереди», без ускоренного обслуживания, возможно бронирование «электронной очереди» посредством портала.

3) портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными - их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

услугодателю в Государственной корпорации:

1) документ, удостоверяющий личность собственника жилища - для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища обязательно) и его согласие на постоянную либо временную регистрацию по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги;

ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации по месту работы (при регистрации в служебных зданиях и помещениях);

2) документ удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина Республики Казахстан (при его наличии) - для идентификации личности.

Граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики на постоянное жительство в Республику Казахстан - паспорт с отметкой о снятии с консульского учета из страны прежнего проживания, в случае отсутствия отметки о снятии с консульского учета, один из следующих документов:

справку о снятии с учета из страны прежнего проживания с обязательным указанием принадлежности к гражданству, выданную загранучреждением Республики Казахстан (или Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан);

документ о снятии с регистрационного учета с прежнего места жительства, выданный и заверенный надлежащим образом компетентными органами иностранного государства;

справку об отсутствии гражданства и регистрации, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

3) квитанция об оплате государственной пошлины за постоянную либо временную регистрацию (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины в соответствии со статьей 546 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), представляют подтверждающие документы);

4) документ, подтверждающий приобретение собственником в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующий о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющий ему право на вселение в жилище по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, договору залога недвижимого имущества, заверенному печатью банковского учреждения, договору дарения, договору приватизации, договору купли-продажи.

Сведения о документах, подтверждающих приобретение в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, а также предоставляющих право на вселение в жилище по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, содержащиеся в соответствующих государственных информационных системах, услугодатель получает в форме электронных документов, удостоверенных электронно-цифровой подписью уполномоченных должностных лиц.

на портал:

электронный запрос, удостоверенный электронной цифровой подписью услугополучателя, и электронной цифровой подписью собственника жилища, давшего согласие на регистрацию.

При обращении на портал результат оказания государственной услуги направляется в «личный кабинет» в виде уведомления о регистрации по месту жительства услугополучателя с указанием необходимости явки в десятидневный срок со дня получения уведомления в Государственную корпорацию для перезаписи юридического адреса услугополучателя в удостоверении личности с электронным носителем.

При регистрации по новому месту жительства, снятие с регистрации граждан Республики Казахстан по прежнему месту жительства осуществляется автоматически.

В информационной системе «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» и Государственной базе данных «Физические лица» лицам, не установленным по месту жительства присваивается статус.»;

В Стандарт государственной услуги «Снятие с регистрации по месту жительства граждан Республики Казахстан»

В Стандарт государственной услуги «Выдача адресных справок с места жительства»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.