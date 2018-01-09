О применении приборов идентификации учетно-контрольных марок

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает следующее.

В соответствии Законом РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» в Закон РК от 16 июля 1999 года № 429-І «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (далее - Закон) внесены следующие изменения и дополнение:

Статья 1 Закона дополнена подпунктом 7-1) и ведено понятие прибора идентификации учетно-контрольных марок:

7-1) приборы идентификации учетно-контрольных марок - приборы с использованием программного обеспечения, определяющие идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и осуществляющие передачу данных идентификации уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени, с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.

Внесены изменения в пункт 10 статьи 7 Закона:

10. Производство этилового спирта (кроме коньячного спирта) допускается при использовании не менее двадцати процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства.

Производство водок и водок особых допускается при использовании не менее сорока процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства, но не менее двадцати пяти тысяч декалитров в календарный квартал, за исключением календарного квартала, в течение которого получена (возобновлена) лицензия.

Подпункты 5) и 6) пункта 3 статьи 9 Закона о запрете хранения и реализации алкогольной продукции изложены в следующей редакции:

5) без уплаты платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности в сроки и размерах, которые установлены Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

6) без наличия приборов идентификации учетно-контрольных марок.

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что установление перечня приборов, допущенных к применению, Законом не предусматривается.

Субъекты, осуществляющие оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, вправе самостоятельно выбрать виды приборов, предложенных рынком, при условии, что данные приборы позволяют определять элементы защиты УКМ и (или) считывать информацию с УКМ.