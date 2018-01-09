Причины появления черного снега в Темиртау выяснит рабочая группа

Одной из вероятных причин появления в Темиртау черного снега могла стать низкая скорость ветра - до двух метров в секунду, которая сохранялась почти весь декабрь.

Для выяснения причин покрытия снега черным слоем в Темиртау создана рабочая группа с участием экологов, метеорологов, прокуроров и представителей предприятий, передает Казинформ.

«Работайте в ежедневном режиме. На следующей неделе рабочая группа должна представить конкретные предложения и пути решения этого вопроса. Это не та ситуация, в которой нужно считать деньги. Речь идет о здоровье людей!» - цитирует пресс-служба акимата Карагандинской области слова акима региона Ерлана Кошанова.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что, когда источник загрязнения обнаружат, то первостепенной задачей станет максимальное устранение выбросов и работа по профилактике подобных происшествий.

Одной из вероятных причин появления в Темиртау черного снега могла стать низкая скорость ветра - до двух метров в секунду, которая сохранялась почти весь декабрь. Версию о ветре озвучил на совещании заместитель директора Карагандинского центра метеорологии Валерий Стратиенко, добавив, что вредные выбросы тоже могли повлечь такие последствия.

«17 декабря наблюдалось превышение содержания в атмосфере сероводорода. Также в декабре были случаи превышения норм по диоксиду азота и по диоксиду серы. Осадок на снежном покрытии - это не только последствия выбросов предприятий, но также автомобильных выхлопов и печного отопления в частных домах», - сообщил Валерий Стратиенко.

По поручению акима в Темиртау направлена передвижная лаборатория. Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин заявил, что компания заинтересована в том, чтобы определить источник загрязнения.

«В санитарной зоне предприятия находятся три поста наблюдения. Если зафиксировано превышение, проводится расследование. Вопрос выбросов находится на постоянном контроле. Если 20 лет назад комбинат выбрасывал 80 тысяч тонн пыли в год, то на сегодня 24 тысячи тонн», - сказал представитель компании.

Фото: bnews.kz.