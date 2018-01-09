Citroen модернизировала электрокар E-Mehari

Напомним, «дореформенная» версия модели Citroen E-Mehari была доступна в версии Soft Top: роль крыши у такого электрокара играет тент, боковые стекла отсутствуют вовсе, а сзади, при установленном мягком верхе, появляется пластиковая рулонная шторка.

Вне зависимости от модификации, обновлённый электрокар Citroen E-Mehari 2018 модельного года получает пересмотренный интерьер. В частности, в салоне автомобиля появилась новая передняя панель, а также новые сиденья. При этом передние кресла оснащены системой Easy Entry, благодаря которой спинки возвращаются в исходное положение после опрокидывания и освобождению доступа к «галёрке».

В список оснащения модернизированного электрокара Citroen E-Mehari 2018 модельного года входят передние и боковые подушки безопасности, система контроля давления в шинах, ABS, ESC, аудиосистема с Bluetooth, система автоматического переключения фар головного света. Кроме этого, машина оснащена специальной системой, которая предупредит пешеходов о своем приближении звуковым сигналом. Это решение было внедрено из-за бесшумности электрокара.

Что касается технического оснащения. Модель Citroen E-Mehari по-прежнему оснащается электрическим двигателем мощностью 68 лошадиных сил, а также литий-металл-полимерной батареей. Завяленный запас хода на одно полной «заправке» — порядка 195 километров (по циклу NEDC).

Обновлённый электрокар Citroen E-Mehari 2018 модельного года в настоящее время доступен во Франции. Минимальная цена модели, в зависимости от версии, составляет 19 500 евро (Soft Top) и 20 700 евро (Hard Top).

Via livecars