Заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» Ю.Якупбаева вошла в состав Совета директоров АО «НК «KazakhTourism»

Обновился состав Совета директоров АО «Национальная компания «KazakhTourism». Обновленный состав был утвержден приказом и.о. Председателя Комитета индустрии туризма МКС РК №1 от 5 января 2017 года.

В составе обновленного Совета Общества НПП РК «Атамекен» представляет заместитель Председателя Правления Юлия Якупбаева. Тем самым можно отметить, что все последующие решения Совета директоров АО «НК «KazakhTourism» будут приниматься с учетом интересов бизнеса.

Согласно приказу, досрочно прекращены представительства Председателя и членов Совета директоров Общества и утвержден новый состав, который выглядит следующим образом:

· Мамин Аскар Узакпаевич - Представитель Правительства Республики Казахстан;

· Арыстанбек Мухамедиулы - Представитель Правительства Республики Казахстан;

· Кожагапанов Ерлан Токтарханович - представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли;

· Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич - представитель Министерства национальной экономики;

· Ыбырайымов Галымжан Уалханович - представитель уполномоченного органа по государственному имуществу;

· Мурзамадиева Майнюра Саветовна - представитель единственного учредителя;

· Кузембаев Рашид Талапович - Председатель правления общества;

· Николоз Гилаури - независимый директор;

· Феттах Таминдже - независимый директор;

· Якупбаева Юлия Константиновна - независимый директор.

Приказ вошел в силу со дня его подписания.

Вместе с тем, согласно Постановлению Правительства №931 от 29 декабря 2017 года Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин сменил Ерболата Досаева, заместителя Премьер-Министра.