Заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» Ю.Якупбаева вошла в состав Совета директоров АО «НК «KazakhTourism»
Обновился состав Совета директоров АО «Национальная компания «KazakhTourism». Обновленный состав был утвержден приказом и.о. Председателя Комитета индустрии туризма МКС РК №1 от 5 января 2017 года.
В составе обновленного Совета Общества НПП РК «Атамекен» представляет заместитель Председателя Правления Юлия Якупбаева. Тем самым можно отметить, что все последующие решения Совета директоров АО «НК «KazakhTourism» будут приниматься с учетом интересов бизнеса.
Согласно приказу, досрочно прекращены представительства Председателя и членов Совета директоров Общества и утвержден новый состав, который выглядит следующим образом:
· Мамин Аскар Узакпаевич - Представитель Правительства Республики Казахстан;
· Арыстанбек Мухамедиулы - Представитель Правительства Республики Казахстан;
· Кожагапанов Ерлан Токтарханович - представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли;
· Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич - представитель Министерства национальной экономики;
· Ыбырайымов Галымжан Уалханович - представитель уполномоченного органа по государственному имуществу;
· Мурзамадиева Майнюра Саветовна - представитель единственного учредителя;
· Кузембаев Рашид Талапович - Председатель правления общества;
· Николоз Гилаури - независимый директор;
· Феттах Таминдже - независимый директор;
· Якупбаева Юлия Константиновна - независимый директор.
Приказ вошел в силу со дня его подписания.
Вместе с тем, согласно Постановлению Правительства №931 от 29 декабря 2017 года Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин сменил Ерболата Досаева, заместителя Премьер-Министра.
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