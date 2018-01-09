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Заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» Ю.Якупбаева вошла в состав Совета директоров АО «НК «KazakhTourism»

 

Обновился состав Совета директоров АО «Национальная компания «KazakhTourism». Обновленный состав был утвержден приказом и.о. Председателя Комитета индустрии туризма МКС РК №1 от 5 января 2017 года.

В составе обновленного Совета Общества НПП РК «Атамекен» представляет заместитель Председателя Правления Юлия Якупбаева. Тем самым можно отметить, что все последующие решения Совета директоров АО «НК «KazakhTourism» будут приниматься с учетом интересов бизнеса.

Согласно приказу, досрочно прекращены представительства Председателя и членов Совета директоров Общества и утвержден новый состав, который выглядит следующим образом:

·          Мамин Аскар Узакпаевич - Представитель Правительства Республики Казахстан;

·          Арыстанбек Мухамедиулы - Представитель Правительства Республики Казахстан;

·          Кожагапанов Ерлан Токтарханович - представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли;

·          Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич - представитель Министерства национальной экономики;

·          Ыбырайымов Галымжан Уалханович - представитель уполномоченного органа по государственному имуществу;

·          Мурзамадиева Майнюра Саветовна - представитель единственного учредителя;

·          Кузембаев Рашид Талапович - Председатель правления общества;

·          Николоз Гилаури - независимый директор;

·          Феттах Таминдже - независимый директор;

·          Якупбаева Юлия Константиновна - независимый директор.

Приказ вошел в силу со дня его подписания.

Вместе с тем, согласно Постановлению Правительства №931 от 29 декабря 2017 года Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин сменил Ерболата Досаева, заместителя Премьер-Министра.

 

9 января 2018, 14:45
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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