14,7 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Северном Казахстане

Стабильной остается эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента охраны общественного здоровья.

За прошлую неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области был ниже контрольного уровня. Случаев гриппа не зарегистрировано.

«С начала эпидемического сезона 2017-2018 года в СКО зарегистрировано с нарастанием 14,7 тысяч случаев. Более 86% заболевших - жители Петропавловска. На долю детского населения приходится 67,7% от всех заболевших респираторными инфекциями», - отметили в пресс-службе.

По данным департамента, заболеваемость ОРВИ распределилась следующим образом: 35% - среди детей от 0 до 4 лет, 32% - дети 5-14 лет, около 23% - североказахстанцы в возрасте15-29 лет, порядка 9% - 30-64 года и менее 1% - граждане старше 65 лет.

Прививки против гриппа поставили более 61 тысячи жителей СКО, или 10,8% населения области.

«Из числа подлежащего контингента вакцинировано около 21 тысячи детей и более 40 тысяч взрослых, в том числе 9,2 тысячи медицинских работника, свыше тысяч беременных женщин», - добавили в пресс-службе департамента.

Олеся Жуковень