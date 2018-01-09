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В Британии школьницу изнасиловали 20 человек за пять дней

9 января 2018, 15:02

По данному эпизоду задержаны трое юношей, которых обвиняют в сексуальной эксплуатации ребёнка и распространении его интим-фото.

Четырнадцатилетнюю школьницу из Великобритании за пять суток изнасиловали свыше 20 человек, сообщают Дни.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Инцидент произошёл ещё в 2015 году. Именно тогда девочка-подросток пропала из дома. Известно, что её спасла полиция, когда школьница пыталась выбраться из окна в нижнем белье.

Обнаружили это полицейские и незамедлительно вошли в дом, где задержали 20-летнего Брэндона Шарплеса, 21-летного Джейка Кэрнса и 21-летнего Джека Макиналли.

Установлено, что парни не только производили сексуальное насилие над девочкой, но и размещали интимные фото на сайте для взрослых. Таким образом они получали "клиентов".

— Они накачивали её наркотиками, забрали её деньги и вещи, — сообщили правоохранители.

Сейчас их обвиняют в сексуальной эксплуатации ребёнка, а также распространении интимных фотографий.

Фото: © Flickr/Will


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