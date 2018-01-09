В КУИС проверяют информацию об избиении беременной в СИЗО

Результаты будут сообщены позже.

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК проверяет пост в Facebook правозащитницы Елены Семеновой об избиении беременной в следственном изоляторе в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"9 января 2018 года на странице Facebook (Елена Семенова) размещена информация, о том, что якобы, "в учреждении ЛА-155/1 четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце)". В этой связи, Комитет УИС МВД РК официально сообщает, что по сведениям, изложенным в социальной сети, начата проверка, о результатах которых, будет сообщено дополнительно", - прокомментировали в КУИС.

Правозащитница написала, что поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения.

"Одна женщина избита сотрудниками учреждения. Вчера на пульт 115, прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения, устав от издевательства позвонили сами женщины и сообщили, что телефон им за деньги принесли сотрудники, что сотрудниками избита женщина имеется телесные повреждения. Женщины добровольно сдали телефоны, которые купили у сотрудников. Ночью пришли сотрудники и забрали женщину, которая ранее была ими избита, больше ее не видели, беременная женщина вскрылась. Что сейчас происходит неизвестно, мужчина, который тоже находился на голодовке и зашил себе рот, пропал, никто не знает, что с ним. Примите меры срочного реагирования", - написала Семенова в соцсети.

Отмечается, что обращение зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Фото: total.kz.