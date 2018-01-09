Toyota представила автономный концепт e-Palette Concept

Японский автогигант Toyota Motor Corporation привёз на выставку потребительской электроники CES-2018 новый автономный концепт Toyota e-Palette Concept, который по заявлению производителя «отображает виденье компании будущего услуг автономной мобильности».

Новый автономный концепт Toyota e-Palette Concept разрабатывался в сотрудничестве со многими крупными мировыми компаниями из разных отраслей, включая Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber. Представленный прототип выглядит просто «коробкой на колёсах», которую японская марка планирует предлагать в нескольких вариантах длины – от 4 до 7 метров.

Если дизайн нового концепта непритязателен, то с точки зрения функциональности у прототипа Toyota e-Palette Concept всё более чем отлично. Большая высота и минимальное количество изгибов максимизируют доступное пространство внутри.

В компании рассказали, что вокруг концепта Toyota e-Palette Concept, при участии партнёров, планируется построить целую бизнес-экосистему. То есть, транспортное средство станет базовым строительным блоком системы, обладая при этом высоким уровнем масштабируемости.

Таким образом, компании смогут создавать аппаратное и программное обеспечение с учетом своих индивидуальных потребностей, и использовать модель Toyota e-Palette. При этом, им даже не обязательно использовать технологии автономного управления от японского автогиганта: каждый производитель может создавать что-то своё.

Помимо всего прочего, «партнерство с компанией Toyota в проекте e-Palette обеспечивает преимущество в виде общих данных». В компании поясняют: «Каждый партнёр сможет отправлять информацию в большой дата-центр Toyota, который, в свою очередь, предоставит клиентам возможность выполнять определенные задачи. Например, обрабатывать платежи, заниматься мониторингом состояния транспортного средства или планировать обслуживание у официальных дилеров Toyota».

Отмечается, что реальное тестирование автомобиля Toyota e-Palette Concept начнётся не раньше 2020 года.

Via livecars