Устранить допущенные нарушения прав адвокатов

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда поставила точку в почти семимесячном споре между Департаментом юстиции Павлодарской области (далее Департамент) и адвокатами Павлодарской областной коллегии, отказав в удовлетворении жалобы Департамента и оставив решения первой и апелляционной инстанций в силе.

Ранее, адвокатами Павлодарской областной коллегии адвокатов Дауренбеком Абдрахмановым и Талгатбеком Мусиным в коллегию адвокатов были направлены отчёты за апрель 2017 года, для оплаты труда адвокатов, в связи с участием в качестве защитников по уголовным делам, по назначению суда, с приложением постановлений суда. После формирования заявки отчеты были направлены коллегией в Департамент юстиции Павлодарской области, для оплаты.

Через несколько дней на имя председателя Павлодарской областной коллегии адвокатов, из Департамента поступило сопроводительное письмо, в котором указывалось, что постановления об оплате труда адвоката, в связи с выявленными нарушениями возвращаются.

Опираясь на действующее законодательство, адвокаты посчитали, что возврат постановления об оплате труда адвоката, со стороны государственного органа является не законным.

В своем заявлении об оспаривании возврата постановлений адвокаты отметили — «Анализируя ответ юстиции, считаем, что работники Департамента юстиции, составлявшие данный текст, не потрудились обосновать, почему сумма подлежащая оплате указанная в постановлениях суда ошибочна и чем руководствовались работники юстиции, когда приводили свои расчёты. Исходя из текста постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №1110 «Об установлении размера оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством» (далее — Постановление) и Правил, не указано, что расчёт оплаты помощи адвоката должен делится на минуты, в связи, с чем такой расчёт юстиции является не законным, самоуправным и ухудшает положение адвокатов. Кроме того, в соответствии со ст.106 Трудового кодекса Республики Казахстан, одним из видов оплаты труда является часовая ставка, а не поминутная. Положения Трудового кодекса, имеют преимущественную силу в иерархии нормативных актов, по сравнение с подзаконными актами, в соответствии со ст.10 Закона РК «О правовых актах», в связи, с чем деление оплаты, исходя из поминутной тарификации, противоречит требованиям Трудового кодекса… Исходя из изложенного, считаем, что наши права на получение оплаты, связанной с оказанием гарантированной государством юридической помощи грубо ущемлены, в связи с чем, реализуя своё право на судебную защиту, в соответствии с главой 29 ГПК РК, обращаемся с настоящим заявлением в суд».

В результате, Экибастузским городским судом Павлодарской области было принято решение — признать незаконным возврат согласно сопроводительного письма РГУ «Департамент юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан» постановлений судов об оплате труда адвоката и обязать РГУ «Департамент юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение одного месяца после вступления в законную силу решения по настоящему делу устранить в полном объеме допущенные нарушения прав Дауренбека Абдрахманова и Талгатбека Мусина с соблюдением норм действующего законодательства.

В итоге, решение Экибастузского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения.