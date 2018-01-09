Реальный курс доллара составляет 420 тенге - аналитик

Растущая нефть поддерживает тенге сильнее, чем ноты Нацбанка. Однако рост цены барреля может быть временным - Кривошеев.

Экономический обозреватель Денис Кривошеев рассказал о ситуации на финансовом рынке и сделал прогнозы относительно курса национальной валюты.

По его словам, несмотря на укрепляющуюся нефть тенге так или иначе ждет обвал.

"Считаю, что курс тенге переоценен. Более того, все прекрасно понимают, почему он переоценен — весь прошлый год Национальный банк активно вмешивался в процесс курсообразования. Причем делал он это не только привычными для всех интервенциями, но и совершенно новым инструментом – создавал искусственный спросом на тенге через высокие проценты по нотам", - сообщил Кривошеев.

Как отметил аналитик, растущая нефть поддерживает тенге сильнее, чем ноты Нацбанка. Однако рост цены барреля может быть временным, такое в современной истории было, и не один раз — "разбег" нефтяных цен от 30 до 120, тогда как объективная цена в районе 50 долларов.

По его мнению, реальный курс доллара составляет 420 тенге.

"Я уверен, что на сегодняшний день доллар стоит 420 тенге, и мы не можем долго себе врать, создавать иллюзию, что тенге силен", - сообщил он.

Такая же картина наблюдается и в России, заявил аналитик.

"Если Россия проведет девальвацию до 75 рублей за доллар, мы опять получим то же самое. Сейчас на развивающихся рынках выигрывает тот, кто максимально эффективно контролирует вызовы. Да, сейчас дорогая нефть поддерживает растущую эйфорию благополучия экономики, но вопрос: как долго?", - рассказал он.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: kursiv.kz.