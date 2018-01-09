Эксперт рассказал о политических итогах 2017 года в Казахстане

В сфере внутренней политики в 2017 году предстояло решать ряд задач, поставленных президентом в его Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, в котором был изложен план по проведению третьей модернизации. В этом контексте 2017 год в Казахстане стал рубежным - был запущен процесс модернизации общественного сознания, обозначенный в программной статье Президента «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру».

Все, что было заложено Елбасы в проекте модернизации общественного сознания, вынашивалось на протяжении нескольких лет. Контуры таких изменений были обозначены в декабре 2012 года в Послании Президента «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства». Вокруг Стратегии-2050 был выстроен целостный пласт тематических исследований. Была проведена работа по имплементации новой терминологии в наш повседневный политической словарь. Потому что изменения начинаются с того, как модернизируется словарь политического мышления.

В Казахстане с 90-х годов шло закрепление современных терминологий. Первым таким примером новых понятий и определений стало, конечно же, Послание Президента 1997 года, в котором была выдвинута Стратегия развития Казахстана до 2030 года. После этого последовал целый ряд фундаментальных трудов главы государства «В потоке истории», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь». В конце года состоялась презентация новой книги Елбасы «Эра Независимости».

Крупным документом, внедрившим новую систему терминологий, стало Послание Президента народу Казахстана 2005 года, в котором он впервые представляется не просто как должностное лицо, а как Лидер нации, Елбасы. Это стало ответом Казахстана на угрозы «бархатных революций», прокатившихся в ряде постсоветских стран, задев регион Центральной Азии.

Наконец, платформой внедрения новейших терминологий стала Стратегия «Казахстан-2050». Она позволила сгенерировать ряд последовательных документов, способствовавших существенному преображению Казахстана и выходу его на новые рубежи экономического и внешнеполитического развития, включая ЭКСПО, Совет Безопасности ООН, Страновое соглашение с ОЭСР. Это такие документы, как Концепция по вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира, План нации «100 конкретных шагов», 5 институциональных реформ. Теперь Казахстан ставит перед собой задачи по созданию Международного финансового центра Астана (МФЦА). Этот проект постепенно двигается и является уже постмодернизационным по своей сути. Назначены судьи МФЦА, которые будут осуществлять разбирательство финансовых споров.

В уходящем году была проведена конституционная реформа, которая адаптировала политическую систему к новым тенденциям, распределив ответственность между ветвями власти. При этом самым важным стало активное обсуждение общественностью конституционных поправок. И только после этого они были утверждены главой государства.

Одним из важных аспектов реформы стало делегирование правительству полномочий утверждать госпрограммы, то есть нести более весомую ответственность за реализацию стратегических планов и инициатив. Это то, о чем часто можно читать в соцсетях. В том числе критика того, что много проектов, но не чувствуется их результат. Теперь правительство отвечает за результат не только бюрократически, но и политически.

Мы вступаем в тот период, когда пришло новое поколение молодежи. Совершеннолетия достигают те, кто родился в 2000 году. То есть, в активную общественную и трудовую фазу начинают входить так называемые «миллениалы», дети нового столетия и тысячелетия.

Таким образом, меняются требования к системе управления общественными процессами. Сегодня большинство госуслуг предоставляется в электронном виде. Даже номера для автомобилей можно заказать, не выходя из дома, путем оформления соответствующей формы на портале «e-gov». И если мы хотим инноваций, продвижения основ интеллектуальной нации, о которой президент говорил в октябре 2009 года на своей актовой лекции «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в XXI веке» в Казахском национальном университете им. аль-Фараби - следует давать дорогу молодым. Новая молодежь не обременена идеологическими штампами прошлого. Она живет в цифровом веке. Зарубежный опыт показывает, что чем больше свобод представляется молодежи, тем больше шансов развивать инновации, как это происходило в Кремниевой долине в США или в Сингапуре. Поэтому власть должна быть более распределенной, следует укреплять механизмы сдержек и противовесов, расширять инструменты согласования принятия политических решений с заинтересованными лицами.

В этой связи, ярким событием в 2017 году стал Форум чествования победителей национального конкурса «100 новых лиц Казахстана» с участием главы государства. Главный его результат в том, что укрепилась взаимосвязь между разными социальными группами и властью, произошла популяризация реальных технических и творческих профессий. Был создан задел для реализации новых медийных проектов, продвижения новых общественных лидеров, находившихся в тени, но имеющих реальную конструктивную повестку. Неслучайно среди новых лиц Казахстана столько молодых людей.

Именно молодежь оказалась в передовых рядах, поддержав переход казахского языка на латинскую графику. В современный век национальные языки находятся под давлением. Чтобы избежать судьбы небытия, им необходимо перестраиваться, находить новые резервы для усиления своих коммуникативных возможностей.

В этом плане у казахского языка есть благоприятные перспективы для расцвета в новом веке, перейдя в мировой социолингвистический мейнстрим. В результате широких общественных дискуссий, обсуждений на самых разных площадках, в том числе в социальных сетях, в конце года глава государства подписал указ о переходе алфавита казахского языка на латинскую графику, предполагающий поэтапный переход до 2025 года. Благодаря активному участию всех слоев общества, работе специалистов, интеллигенции, экспертного сообщества произошло это поистине историческое событие, к которому Казахстан шел не один год, постепенно и ответственно.

Через проекты «Туган жер» и «Сакральный Казахстан» в 2017 году значительно повысилась взаимосвязь с регионами. Следует отметить особый масштаб проведенного Форума земляков в Актобе, собравшего более 300 участников из 20 стран мира.

Также в прошедшем году прошли выборы акимов сельских округов, а также довыборы в маслихаты. Выборы в маслихаты состоялись в 105 избирательных округах. В них участвовало 370 кандидатов. Явка избирателей на выборах составила 71,8%. Количество наблюдателей за выборами 1609 чел. Среди избранных депутатами представители партий «Нур Отан», «Ауыл», КНПК. Во всех областях проходили выборы сельских акимов. На 1,4 тыс. должностей акимов претендовало более 4 тысяч кандидатов.

Следует сказать, что в прошедшем году была усилена работа Центральной избирательной комиссии по методике проведения выборов, электоральному просвещению, в том числе молодежи. Проведена подготовка 150 тренеров по электоральному обучению. В Астане впервые состоялись выборы президентов школ из числа старшеклассников. В ходе проведения выборов все проводилось в соответствии с канонами обычных выборов, включая агитацию, размещение программ, голосование и подсчет голосов. Помимо этого, ЦИК организована работа по обеспечению избирательных прав инвалидов, для чего создана соответствующая рабочая группа.

Ведущим результатом 2017 года стало оздоровление религиозной ситуации в стране. После событий июня 2016 года госорганами были предприняты усилия для противодействия проявлениям религиозного экстремизма и терроризма. Было создано Министерство по делам религий и гражданского общества (МДРГО), которое реально заработало уже в этом году. Благодаря комплексу мер в области развития гражданского общества, молодежной политики, МДРГО создало задел для формирования в обществе климата неприятия религиозного радикализма.

Последовательно была проведена работа по продвижению пакета поправок в законодательство о религиозной деятельности, которая призвана пресечь использование религии в неблаговидных целях. Был избран новый Верховный муфтий, который нацелен сформировать организационный механизм для разъяснения истинных канонов и правил Ислама.

Важно, что по религиозным вопросам выстроена планомерная контраргументационная работа, как на внутреннем, так и на внешнем контуре. Крупным шагом в этом является проведение встречи руководства МДРГО с дипломатическим корпусом на площадке МИД по разъяснению поправок в законодательство о религии. Усиливается работа в части повышения качества религиоведческой экспертизы. В Актобе создан Межрегиональный центр судебной экспертизы, призванный замкнуть на себе религиоведческую экспертизу всех западных регионов. Состоялся VII Конгресс религиоведов, который закрепил усилия общественных сил для преодоления проблем религиозного радикализма и деструктивной религиозной деятельности.

В целом, следует отметить, что Казахстан продвигает такую модель восприятия религии и межконфессиональных отношений, которая бы давала возможность гражданам совершать обряды, жить со своей верой без наличия политической подоплеки.

То, что делается в Казахстане – это вклад в оздоровление ситуации вокруг Ислама. На сегодня эта религия чрезмерно политически перегрета. Вокруг нее много процессов и инсинуаций. Казахстан предлагает отделить политику и религию, преодолевая исламофобию с одной стороны света, а неприязнь и подозрительность – с другой. Чтобы крепло доверие между разными обществами с различной культурной и религиозной составляющей.

В то же время нельзя не сказать и об отрицательных моментах.

Проявляется уязвимость Казахстана по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. В частности, то, что проявилось на Арселлор Миттал. Конечно, этот вопрос связан с комплексом проблем по модернизации производства, улучшению качества продукции, сбыта. Однако отмечается тенденция восстановления промышленного производства. За январь-ноябрь 2017 г. рост производства составил 7,3%. При этом рост происходит преимущественно благодаря металлургическому сектору.

Очевидно, что ситуация вокруг трудовых прав нуждается в более состоятельной политике и сопровождении. Мы сейчас ощущаем результаты принятого в 2015 году Трудового кодекса, в котором усилена ответственность, как работодателя, так и работников. Однако остались неурегулированными вопросы по использованию новых методов трудовой политики на предприятиях. В частности, Арселлор использовал отдельные подходы, не урегулированные законодательством – аутсорсинг и аутстаффинг. Соответственно, происходили скрытые увольнения или снижение уровня заработной платы.

Региональные конфликты и социальная напряженность населения будут оставаться одним из ведущих рисков в сфере политической безопасности на предстоящий период. В этой связи важным направлением должно быть укрепление инструментов обратной связи с населением на местах и сокращение сбоев в цепочке доставки государственной поддержки с центра до сельского уровня. Это все задачи для общественной инфраструктуры. В том числе для Федерации профсоюзов, обновившей свой персональный состав руководителей.

Помимо этого, Президент поставил задачу по модернизации политической партии "Нур Отан". За этим скрывается как усиление роли партии в области общественных коммуникаций, так и большой пласт работы в регионах. Предстоит преодолеть инерцию и консерватизм, который свойственен местному уровню. "Нур Отан" призван быть не только организационным инструментом, но и ведущей мозговой площадкой.

Важным направлением политического развития и коммуникаций становятся Общественные советы. В ноябре текущего года состоялся Первый мажилис общественных советов, который показал как сильные, так и слабые стороны нового института. Но самое главное, что общественные советы состоялись и стали важным инструментом общественного участия в системе принятия решений, как это было задумано в соответствии с пятью институциональными реформами Елбасы.

Конечно же, следует сказать о подъеме работы в сфере развития неправительственного сектора. НПО выдвигаются в качестве ведущего фактора в реализации «узких мест» государственной политики.

В этом плане последовательно продвигается повестка гендерной и семейно-демографической политики, защиты прав детей. Это благоприятный момент, и в 2017 году мы могли видеть все это собственными глазами. В прошедшем году состоялось вручение премий 59 неправительственным организациям, прошедшим отбор соответствующей общественной комиссией.

Конечно же, 2017 год для Казахстана стал особенным. Казахстан провел ряд масштабных мероприятий, чем вызвал уважение международного сообщества.

Мы поставили перед собой планку – провести международную специализированную выставку ЭКСПО. Этот проект состоялся, несмотря на сложности в организации. Но надо сказать, что с такими трудностями сталкиваются все крупные мероприятия. Например, Миланская выставка в 2016 году не обошлась без инцидентов. Главное, что был выстроен грамотный алгоритм организации выставки в сжатые сроки. Конечно же, это заслуга главы государства, который держал проведение выставки на личном контроле. На примере ЭКСПО мы показали не только организационные способности, но и возможность обеспечивать безопасность участников, проводить крупные мероприятия без эксцессов. Вся инфраструктура ЭКСПО осталась и продолжает работать на пользу Казахстана. Как и здания, спорткомплексы, построенные к Универсиаде.

Таким образом, в 2017 году благодаря механизмам обратной связи с населением, активному диалогу власти и гражданского общества произошло укрепление внутриполитической ситуации. Произошло возобновление активной работы информационно-аналитической инфраструктуры. Внутренняя политика от реагирования вслед и событийности работала на опережение.

Автор: директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (KAZISS) Шаукенова Зарема

Фото: ia-centr.ru