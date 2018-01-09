Определился знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 в Корее

Сборная Казахстана определилась со знаменосцем на зимние Олимпийские игры-2018. Им станет шорт-трекист Абзал Ажгалиев - призер Кубков мира, Универсиады и Азиады, а также участник Олимпиады-2014, передает Vesti.kz.

"Хотелось бы особо остановиться на наших ребятах из сборной команды по шорт-треку. Они участвовали во всех лицензионных этапах кубка мира, показали достаточно хороший результат, завоевали десять лицензий. Планируется, что знаменосцем у нас будет спортсмен из шорт-трека, Абзал Ажгалиев. Это наш шорт-трекист, который в сборной Казахстана уже много лет. Мы надеемся и уверены в том, что это достаточно подходящая кандидатура для того, чтобы нести наше знамя на Олимпийских играх", - цитирует заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Жарасбаева телеканал "Хабар".

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Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На сегодня у Казахстана 33 лицензии в четырех видах спорта: десять в биатлоне, десять в шорт-треке, три в фигурном катании и десять в конькобежном спорте. В планах завоевать свыше 50-ти лицензий в девяти видах спорта.

Фото: RuScating.com.