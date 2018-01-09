В Кыргызстане могут обязать чиновников носить белые колпаки

Это необходимо для «духовного развития и сохранения многовековой традиции кыргызского народа» и для того, чтобы «повысить узнаваемость народа Кыргызстана».

Депутаты Кыргызстана подготовили проект закона, обязывающий президента, премьер-министра и спикера парламента надевать во время официальных приемов и зарубежных визитов национальный головной убор ак калпак (белый колпак), сообщает «Радио Азаттык».

Проект закона также обязывает спортсменов носить национальный головной убор на международных соревнованиях.

По мнению авторов документа, это необходимо для «духовного развития и сохранения многовековой традиции кыргызского народа» и для того, чтобы «повысить узнаваемость народа Кыргызстана».

Законопроект приравнивает ак калпак к государственному флагу, гербу и гимну.

В 2016 году парламент Кыргызстана сделал День национального головного убора официальным праздником. День колпака — 5 марта — отмечают с 2011 года.

Фото: В. Зеленова / РИА Новости