В ЮКО в рамках программы «Шатқал» планируется бесплатно распределить 1 млн 990 тысячи саженцев

В целях реализации программы «Шатқал» в прошлом году на озеленение населенных пунктов области, со стороны управления, акиматов городов и районов бесплатно распределены 480 тыс. саженцев.

В прошлом году в Южно-Казахстанской области на 170 га питомника выращено 16,3 млн саженцев. Об этом сообщает областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования. В минувшем году, в целях увеличения количества и видов саженцев в государственном учреждении «Бадам» были созданы 2 теплицы, передает пресс-служба акима ЮКО.

По словам специалистов управления, в целом по области земли лесного фонда составляют 3 132,0 тыс. га. В том числе, площадь лесов достигла 1 589,0 тыс. га. Кроме того, в соответствии с утвержденным индикативным планом на 2017 год, саженцы посажены в горных и тугайных массивах на площади 390 га, в песчаных– 3 тыс. га. Наряду с этим, семена саксаула засеяны на 10 577 гектарах, работы по естественному увеличению лесов проведены на 7 тыс. га.

В целях реализации программы «Шатқал» в прошлом году на озеленение населенных пунктов области, со стороны управления, акиматов городов и районов бесплатно распределены 480 тыс. саженцев. В текущем году в зависимости от спроса акиматами районов и городов планируется бесплатно распределить 1 млн 990 тыс. саженцев. В настоящее время на 19 тыс. га ведутся работы по расширению территории «зеленого пояса» вокруг города Шымкент.

Помимо этого, в 7 ущельях, расположенных на площади 125 гектаров высажены более 55 тыс. разновидностей саженцев, проведены работы по благоустройству. Это работа продолжится и в дальнейшем. Ожидается, что в текущем году во благо народа сдадут 2 из этих ущелий.