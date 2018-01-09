В РК изменены штрафы за превышение допустимого веса АТС

9 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях, касающиеся сферы транспорта.

Согласно внесенным изменениям, на 10-20 МРП снижены административные штрафы за проезд АТС с превышением весовых параметров. Кроме того, впредь ответственность за такое нарушение будет наступать при превышении от одной тонны.

С 25 до 200 МРП увеличены штрафы на иностранных водителей за осуществление международной перевозки без казахстанского бланка разрешения. Также установлен единый штраф на иностранных перевозчиков в размере 100 МРП за осуществление каботажных перевозок на территории РК.

Кроме того, введена новая административная ответственность за:

- нарушение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа ЖД транспортом (новая часть 4 статьи 571);

- непредставление и незаполнение перевозчиком товарно-транспортной накладной (акта замера или взвешивания), путевого листа при осуществлении перевозки груза, пассажиров и багажа автотранспортом (новая статья 571-1);

- за осуществление иностранными перевозчиками международной автомобильной перевозки при наличии неисполненного уведомления, выданного уполномоченным органом транспортного контроля государств-членов ЕЭС, а также отклонение от маршрута, указанного в уведомлении (часть 6 статьи 573);

- за осуществление замены (перецеп) тягача или грузового автомобиля на другой тягач или грузовой автомобиль, который не зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика (часть 7 статьи 573);

- за управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве (часть 5 статьи 582).

Добавим, что из Кодекса исключена часть 6 статьи 593 (перевозка самосвалами), статья 574 (отсутствие списка пассажиров), 576 (отсутствие у водителей договора перевозки при осуществлении нерегулярных внутриреспубликанских перевозок), часть 1 статьи 584 (нарушение правил подачи сигналов при водолазных работах), 609 (перевозка пассажиров без соответствующего свидетельства).