Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Самосвал разбил всмятку 8 авто в Шымкенте

9 января 2018, 16:41

Автомобили восстановлению не подлежат.

Крупное ДТП в Шымкенте произошло на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова. Здесь столкнулись сразу 8 автомобилей, есть пострадавшие. Авто восстановлению не подлежат, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам участников аварии, автомобили стояли на светофоре по проспекту Байдибек би в сторону микрорайона Нурсат, и в этот момент сзади их протаранил самосвал HOWO.

"Самосвал зацепил машины со всех трех полос. Сначала удар пришелся в Chevrolet Cruze, который находился на центральной полосе. Cruze въехал в автобус Shaolin. Потом удар пришелся в Daewoo Nexia и Volkswagen Passat. Автобус Mercedes, уходя от столкновения, также зацепил Cruze. Lada Priora пострадала немного. Основной удар пришелся на Daewoo Gentra, он стоял самый первый. Грузовик протаранил его и ударил об столб", - рассказал очевидец происшествия.

Как утверждает водитель самосвала, у него отказали тормоза. И он не смог остановить машину.

К счастью в этом ДТП никто не погиб, однако имеются пострадавшие. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.

Фото: otyrar.kz.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...