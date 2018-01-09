О запрещенных действиях коллекторов рассказали в Нацбанке

В ходе встречи, состоявшейся сегодня в Национальном Банке, с представителями коллекторских агентств и общественных объединений, представителями Национального Банка были озвучены разрешенные Законом способы взаимодействия с должником: телефонные переговоры; личные встречи; письменные (почтовые) уведомления, направляемые должнику - физическому лицу - по месту жительства (юридическому адресу), должнику - юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу); текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи; посредством сети Интернет, передает Zakon.kz.

Представители Национального Банка проинформировали участников о допускаемом Законом о коллекторской деятельности времени взаимодействия с должником, а именно: только в будние дни; не более 3-х телефонных переговоров в течение дня в период с 08.00 до 21.00 часов; не более 3-х встреч в течение недели, при этом не более одной встречи в день в период с 08.00 до 21.00 дни. При этом они отметили, что время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни.

Также начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев озвучил действия коллекторских агентств, которые относятся к недобросовестными и соответственно запрещены.

В частности, такими действиями являются:

1) использование иных способов взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные Законом о коллекторской деятельности;

2) распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должника и его представителя, либо разглашать сведения, которые могут причинить им имущественный вред;

3) совершение противоправных действий, посягающие на права и свободы должника и его представителя, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение им имущественного и иного вреда;

4) оказывание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

5) введение должника, его представителя в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

6) принятие денег (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;

8) требование погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;

9) разглашение охраняемой законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Поскольку коллекторская деятельность специфична и социально чувствительна, Терентьев А. призвал руководителей коллекторских агентств уделять особое внимание найму на работу лиц с безупречной деловой репутацией, а также регулярному проведению разъяснительной работы среди сотрудников, осуществляющих взаимодействие с должниками.

Он озвучил, что согласно Закону о коллекторской деятельности к взаимодействию с должником и (или) его представителем не допускаются работники, состоящие на учете в псих-, нарко, туб-диспансерах, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию по правонарушениям против личности, семьи, безопасности собственности.

Также представители Национального Банка предупредили представителей коллекторских агентств о последствиях нарушений требований законодательства, а также передаче сведений в правоохранительные органы, в случаях выявления в действиях коллекторов признаков уголовно-наказуемого деяния.