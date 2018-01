Мощнейшие волны жары, поразившие на этой недели Австралию, начали убивать сотни и тысячи летучих мышей, вызывая перегрев их мозга и других жизненно важных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на LiveScience.

"Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе. При температуре в 44 градуса Цельсия их мозг в буквальном смысле вскипает — они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве", — заявила Кэйт Райан (Kate Ryan), эколог из города Кэмбеллтаун.

По подсчетам Райан, только в окрестностях Кэмблеллтауна экологи и местные жители нашли тысячи тел летучих мышей, уже погибших или почти умерших от теплового шока, примерно две сотни которых умерло во время безуспешных попыток их спасти. Особенно сильно пострадали молодые особи, лишенные способности управлять температурой тела.

В ближайшие дни, как ожидают экологи, волна жары спадет, однако к тому времени еще большее число летучих мышей "сварится" вживую. Повторные периоды аномально высоких температур могут поставить летучих лисиц из Кэмбеллтауна и других регионов Австралии под угрозу вымирания, заключает Райан.

