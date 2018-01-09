В «Самрук-Қазына» высказались об аресте акций Кашагана

Ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати.

В АО «Самрук-Қазына» высказались о решении Амстердамского суда о наложении ограничения на права 50% акций КМГ Кашаган Б.В, передает Zakon.kz.

Сообщается, что указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте Торговой Палаты Стокгольма.

В «Самрук-Қазына» сообщили, что акционерное общество не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, Арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО «Самрук-Қазына» об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов.

"В соответствии с ограничением, акции КМГ Кашаган Б.В., принадлежащие АО «Самрук-Қазына», не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО «Самрук-Қазына», или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к акционерному обществу", - сообщили в фонде.

Также подчеркивается, что фонд сохраняет все свои права голоса по данным акциям. Текущее управление КМГ Кашаган Б.В. осуществляется в обычном режиме, в том числе исполнение платежных и иных обязательств КМГ Кашаган Б.В. перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу АО «Самрук-Қазына».

"В рамках промежуточного разбирательства, инициированного АО «Самрук-Қазына» о снятии ограничения, суд г. Амстердам 5 января 2018 года принял предварительное решение о сохранении ограничения. Данное решение суда г. Амстердам не несет каких-либо дополнительных ограничений прав акционерного общества в отношении акций КМГ Кашаган Б.В", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время АО «Самрук-Қазына» принимает все необходимые меры по защите своих интересов в установленном порядке и продолжит решительно отстаивать свои права", - заключили в фонде.

Фото: research.un.org.