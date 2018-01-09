Самые дорогие футболисты
Нападающий ПСЖ Неймар стал самым дорогим игроком.
Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Lenta.ru.
По данным исследования, нападающий ПСЖ Неймар стал самым дорогим игроком. 25-летний бразилец оценен в 213 миллионов евро.
Неймар
На втором месте расположился аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона).
Лионель Месси
На третьем месте — форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).
Гарри Кейн
Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2017 году располагался на седьмой строчке, однако в новом рейтинге занимает лишь 49-е место. Стоимость португальца составляет 80,4 миллиона евро.
Криштиану Роналду
При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция и длительность контракта.