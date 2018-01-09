Самые дорогие футболисты

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Lenta.ru.

По данным исследования, нападающий ПСЖ Неймар стал самым дорогим игроком. 25-летний бразилец оценен в 213 миллионов евро.

Неймар

На втором месте расположился аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона).

Лионель Месси

На третьем месте — форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).

Гарри Кейн

Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2017 году располагался на седьмой строчке, однако в новом рейтинге занимает лишь 49-е место. Стоимость португальца составляет 80,4 миллиона евро.

Криштиану Роналду

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция и длительность контракта.