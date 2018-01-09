Эрдоган рассказал о попытке "нового госпереворота" в Турции

Об этом он заявил, выступая перед парламентской фракцией правящей партии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усмотрел в проходящем в США процессе над заместителем директора турецкого Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой новую попытку государственного переворота, сообщает РИА Новости.

"Те, кто не смог сделать переворот в нашей стране 15 июля, сейчас пытаются найти другие пути его совершить. Известный процесс по делу Атиллы, который сейчас идет в Америке, — вот адрес политической составляющей попытки переворота", — сказал Эрдоган.

Атиллу арестовали в США в марте прошлого года. Обвинение утверждало, что он вступил в сговор с турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы организовать многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход американских санкций. Зарраб признался, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции ради этой сделки. Зарраб дал показания и против Эрдогана, который, по его словам, вероятно, знал о сговоре. На днях жюри присяжных признало Атиллу виновным, приговор должны огласить 11 апреля.

Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, власти США арестовали Атиллу по инициативе сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Бекир Боздаг назвал дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.

Власти Турции считают, что именно Гюлен стоит за неудавшейся попыткой государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года. Тогда погибли более 240 человек, более двух тысяч получили ранения. После подавления мятежа в Турции прошли масштабные аресты — свыше 50 тысяч человек заключили под стражу, порядка 140 тысяч госслужащих уволили или отстранили от работы.

Фото: ИноСМИ