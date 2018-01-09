На 2018 год закупается 887 наименований бесплатных медикаментов - Минздрав РК

887 наименований лекарств и медицинских изделий для бесплатного лекарственного обеспечения на 2018 год закуплено к настоящему моменту. По 492 наименованиям договоры между «СК-Фармацией» и поставщиками подписаны и утвержден прайс, по 395 наименованиям договоры с поставщиками в процессе заключения. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

Среди них 443 медикамента, закупаемых у отечественных производителей, 82 — напрямую у иностранных заводов-изготовителей, а также 14 препаратов, закупаемых через ЮНИСЕФ. Также по результатам двухэтапного тендера и закупа из одного источника закуплены 40 орфанных препаратов. Кроме того, сюда включены 328 наименований, закупленных способом из одного источника в рамках закупа 90-дневной потребности.

Отгрузка препаратов на склады Единого дистрибьютора по прямым договорам и договорам с отечественными фармпроизводителями началась в декабре 2017 г. Отгрузка лекарств и медизделий по договорам, заключенным по итогам закупа 90-дневной потребности из одного источника, начинается с 10 января.

Продолжаются закупочные процедуры в рамках закупа 90-дневной потребности: 181 - объявлены к закупу, из них 150 лотов повторно, по 28 препаратам изменились объемы закупок после появления новых наименований в списке лекарств и медизделий, подлежащих закупу у единого дистрибьютора на 2018 год, 2 антиретровирусных препарата для детей с ВИЧ и капсулы панкреатин 150 мг. Также в настоящее время заключаются договоры с отечественными производителями по 41 медикаментов. 8 наименований в настоящее время закупаются напрямую у иностранных производителей и еще один препарат — через Программу развития ООН.

Полным ходом идут двухэтапные тендерные процедуры по закупке 488 наименований для обеспечения 9-месячной потребности. По предварительным данным 357 позиций из них будут допущены к аукциону.

Полный список лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке у единого дистрибьютора на 2018 год включает 1192 наиме