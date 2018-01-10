Трамп признал победителей визовой лотереи ненужными людьми

Президент США считает, что через Green Card страна принимает людей, которых другие государства не хотят видеть у себя на родине.

Во время встречи с конгрессменами в Белом доме Дональд Трамп заявил, что другие страны в рамках американской визовой лотереи переправляют в Соединённые Штаты людей, которые на родине не нужны. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что другие государства "отдают людей, которых они не хотят" видеть у себя на родине, а США их принимает. По его словам, иммиграция в стране должна основываться на достижениях приезжающих в страну людей.

Ранее глава государства уже призывал прекратить визовую лотерею и цепную миграцию.

— Нам нужна такая система иммиграции, которая учитывает в первую очередь потребности американских семей, налогоплательщиков, а также необходимость укрепления безопасности, — говорил Трамп.

Фото REUTERS/Joshua Roberts