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Опру в президенты: телеведущая хочет баллотироваться в 2020 году

10 января 2018, 01:06

Однако, как утверждают друзья телеведущей, она еще не приняла окончательного решения по этому вопросу

Одна из наиболее известных телеведущих в США Опра Уинфри серьезно заинтересовалась возможностью баллотироваться на президентских выборах. Об этом сообщила во вторник в эфире американского телеканала CBS ее близкая подруга Гейл Кинг, передает ТАСС.

"Полагаю, что она заинтригована этой идеей", - сказала Кинг, которая также является ведущей и журналистом. При этом она выразила сомнение в том, что Уинфри сейчас "активно рассматривает вопросы", касающиеся возможного участия в президентской гонке. Кинг также добавила: "Она [Уинфри] любит свою страну и хотела бы служить ей в той или иной форме".

Телеканал CNN, в свою очередь, отмечает, что, по словам трех друзей Уинфри, она относится к данной возможности серьезно. "Она прислушивается ко многим людям, которые говорят: "Ты можешь это сделать", - приводит CNN слова одного из друзей Уинфри. Другой источник телеканала отметил, что ведущая пока не приняла окончательного решения на этот счет.

Возможность участия в выборах 63-летней Уинфри в американских СМИ стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". Уинфри тогда выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день". Она также подчеркнула, что женщины должны добиваться руководящих постов.

Многолетний партнер Уинфри - Стидмэн Грэм - в интервью газете Los Angeles Times в понедельник, говоря о возможности участия Уинфри в президентской гонке, заявил, что "этот вопрос решать народу". При этом он выразил уверенность в том, что та, "совершенно очевидно, справилась бы с этим".

Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По последним оценкам журнала Forbes, состояние телеведущей равняется примерно $2,8 млрд. В 2013 году Уинфри заняла первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes, в 2014 году она оказалась на второй строке в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.

Фото с сайта abclocal.go.com


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