Головкин признан лучшим боксером 2017 года по версии WBC

Также Головкин попал еще в одну номинацию — «Лучший бой года».

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил победителей в различных номинациях по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.

Лучшим боксером назван казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО). В прошлом году он провел два боя: в марте единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (33-2, 29 КО), а в сентябре завершил ничьей поединок с мексиканским боксером Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Таким образом, он сохранил свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

«Чемпион WBC дважды защитил свой пояс и остался первым номером в P4P», — пишет твиттер организации.

Также Головкин попал еще в одну номинацию — «Лучший бой года» — им признан его поединок с Альваресом, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершившийся спорной ничьей.

Фото с сайта 24smi.org