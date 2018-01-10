Защитник «Шахтера» Айегбуси: «Я приехал играть, а не в рабство»

Защитник «Шахтера» Кореде Айегбуси рассказал в интервью The Guardian о жизни в Казахстане, сообщает Sports.kz.

— В Караганде темнокожих видят только в кино. Караганда — четвертый или пятый по величине город Казахстана — он довольно мал, поэтому, когда они видят темнокожего человека, смотрят, вытаращив глаза. Они хотят фото или селфи, потому что думают, что больше никогда до конца жизни такого не увидят. И дело не в том, что ты играешь в футбол, а в том, что ты — черный парень. Это их интригует.

Я играл в Швеции и Финляндии, где получал хорошую зарплату. У меня всегда были мысли насчет бизнеса, жизни после футбола, поэтому поездка в Казахстан — это прежде всего возможность получить зарплату гораздо выше, чем во второй английской лиге и в Европе. Я хочу заработать немного денег, чтобы потом сделать собственный бизнес, когда закончу с футболом.

Меня поразила холодная и снежная зима в Швеции, но такая погода там только две последние недели зимы. Такой погоды, как в Казахстане, я никогда не испытывал, поэтому это был для меня шок.

Инфраструктура же города, а первые три-четыре недели мы провели в Астане, стала для меня полной неожиданностью. Это довольно новый город. Новые здания по западным шаблонам, как в Дубае. Ехать всего два часа, поэтому было здорово знать, что через это время я могу почувствовать себя, как в Европе.

Что касается клуба [«Шахтера»] и профессионализма, то это не то, что было у меня в карьере раньше. Неплохо, но не самый высокий уровень. Это не то, чего ты ждешь от Европы и MLS. Это не было шоком, но и рядом не стояло с тем, что было у меня раньше. Первые месяцы сезона мы играли и тренировались на синтетике в другом городе, что вызвало проблемы — игроки травмировались. Такое покрытие не идет на пользу долголетию футболистов.

Что касается адаптации и взаимопонимания, то я пришел из другой культуры, поэтому их культуру я понять не могу. Они делают то, с чем я не согласен, но такова их культура. Они говорят, что хотят, и относятся к тебе, как хотят — это как вид травли легионеров. Но нужно ставить их на место, давая понять, что ты — мужчина, а не ребенок, и относиться к тебе нужно с уважением. Я приехал туда играть, а не в рабство, и сразу дал им понять, что они не могут относиться ко мне, как хотят, — сказал Айегбуси.

Фото с сайта sports.kz