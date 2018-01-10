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Исправление даты в актах приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг по госзакупкам

Вниманию участников госзакупок!

На веб-портале государственных закупок в сформированных актах приема/передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг указывалась дата создания электронного акта. В связи с этим, 9 января 2017 года специалистами Центра была произведена замена даты в сформированных актах приема/передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг, которые были созданы и утверждены до 31 декабря 2017 года включительно, на дату направления акта поставщиком.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2018 года согласно изменениям в Правилах осуществления государственных закупок (приказ Министра финансов от 22 декабря 2017 года №739) в сформированных актах приема/передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг указывается дата подписания акта заказчиком.


10 января 2018, 07:18
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК

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