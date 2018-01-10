Массовое ДТП произошло на ВОАД в Алматы

Две машины врезались в бетонные плиты и фонарь.

Два человека госпитализированы в результате массового ДТП в Алматы, которое произошло по Восточной объездной дороге, ниже развязки улицы Толе би, не доезжая поворота на Кенсай.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Audi двигался по объездной в северном направлении по средней полосе. Со слов очевидцев, автомашина Toyota Camry 20 двигалась по крайней правой полосе с превышением скорости. Обогнав Audi, водитель Camry резко перестроился влево.

Не справившись с управлением, водитель Camry на полном ходу столкнулся в автомобилем Hyundai Tucson, который также двигался по объездной в северном направлении. От удара две машины закрутило, они ударили Audi. Автомобили также задели проезжающую ниже Toyota Camry 10.

Toyota Camry 20 и Audi откинуло в сторону столба уличного освещения и бетонных плит. От сильного удара одна из плит отлетела на полосу встречного движения, а другая — сдвинулась с места.

В ДТП пострадали два человека — водитель Toyota Camry 20 и пассажир с Audi. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.

Полиция Алматы будет выяснять детали случившегося.

Источник: Spuutnik Казахстан

Фото: © Sputnik