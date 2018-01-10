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В Калифорнии из-за сильных ливней погибли восемь человек

10 января 2018, 06:17

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Число погибших в Калифорнии из-за сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков и наводнения, увеличилось до восьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Санта-Барбара Келли Хувер.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как сообщила Хувер, все восемь человек погибли в городе Монтесито. Также, по ее словам, в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере 25 человек. По данным телеканала CNN, порядка 50 человек были спасены.

Власти предупредили население о возможности возникновения новых наводнений.

Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы. В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.

Фото: © AP Photo / Eric Risberg


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