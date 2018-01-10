На 1,4 % повысился тариф на тепло в Атырау

С 1 января 2018 года тариф на теплоэнергию в Атырау увеличился на 1,4 %, сообщает МИА «Казинформ».

«В 2015 году приказом департамента по регулированию естественных монополий по Атырауской области были утверждены предельные уровни тарифов АО Атырауская ТЭЦ на тепловую энергию. Эти тарифы утверждены на 2016-2020 годы. Согласно утвержденным уровням с 1 января 2018 года тариф на тепло увеличился для населения, имеющего счетчики тепла, с 3752,97 до 4181,64 тенге за гкал; для населения, не имеющего счетчики тепла, - со 126,47 до 128,24 тенге за кв. метр жилья; для населения, проживающего в ветхих, аварийных помещениях и домах барачного типа, - с 105,39 до 106,87 тенге за кв. метр жилья; плата за подогрев 1 кубического метра холодной воды - с 195,57 до 198,31 тенге. В среднем на 1,4%», - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области Болат Сулегалиев.

Увеличение тарифов в антимонопольном департаменте объясняют реализацией инвестиционной программы Атырауской ТЭЦ на 2016-2020 годы на общую сумму 1 млрд 18 млн тенге.

Фото: Казинформ