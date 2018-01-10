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Глава государства рассказал, кто может стать президентом

10 января 2018, 07:20

Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании к народу подчеркнул важность человеческого потенциала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний", - говорится в Послании.

По словам президента, будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.

"С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны", - заявил Назарбаев.

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Фото: Sputnik Казахстан


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