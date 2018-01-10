Глава государства рассказал, кто может стать президентом
Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании к народу подчеркнул важность человеческого потенциала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний", - говорится в Послании.
По словам президента, будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками.
"С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире. Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны", - заявил Назарбаев.
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Фото: Sputnik Казахстан
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