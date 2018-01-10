Назарбаев уделил внимание цифровизации в бизнесе

Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу «одного окна».

Перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного заявления» предлагает Нурсултан Назарбаев, об этом он заявил в своем Послании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании. В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса. Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу «одного окна»", - говорится в Послании.

Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного заявления».

Также следует продолжить работу по повышению качества услуг субъектов естественных монополий.

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