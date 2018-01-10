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Минздрав и Минтрудсоцзащиты не подготовились к ОСМС - Назарбаев

10 января 2018, 08:02

Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров.

Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей, говорится в Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений. Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства.

Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату.

"Необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы. Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения заболеваний", - отметил глава государства.

Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров.

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Фото: abctv.kz


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