Глава государства: «Нововведения» в казахском языке иногда доходят до смешного

За последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Об этом глава государства Нурсултан Назарбаев сказал в ежегодном послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как он отметил, что такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно.

"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню.

"Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", - сказал он.

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Фото: Weproject.kz