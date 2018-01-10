Резкий рост заболеваемости гриппом в Казахстане прогнозируют врачи

Резкий рост заболеваемости гриппом прогнозируют врачи. Пик по традиции придётся на февраль, пишет Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Наиболее действенный способ защититься, помимо привычных овощей и фруктов, это вакцинация. Прежде всего, прививки получат школьники.

«Дополнительно были поставлены 200 тысяч доз, которые мы распространим среди школьников. Среди школьников ОРВИ в структуре занимает 68 процентов, по гриппу - 30 процентов. Естественно, мы распределяем вакцины на группу риска. Резкий подъем заболеваемости мы ожидаем в феврале, марте, апреле. Это время, когда идет снижение иммунных сил организма, снижение всех запасов витаминов, минеральных веществ, идет ослабление организма», - сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин.

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