Резкий рост заболеваемости гриппом в Казахстане прогнозируют врачи
Пик по традиции придётся на февраль.
Резкий рост заболеваемости гриппом прогнозируют врачи. Пик по традиции придётся на февраль, пишет Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".
Наиболее действенный способ защититься, помимо привычных овощей и фруктов, это вакцинация. Прежде всего, прививки получат школьники.
«Дополнительно были поставлены 200 тысяч доз, которые мы распространим среди школьников. Среди школьников ОРВИ в структуре занимает 68 процентов, по гриппу - 30 процентов. Естественно, мы распределяем вакцины на группу риска. Резкий подъем заболеваемости мы ожидаем в феврале, марте, апреле. Это время, когда идет снижение иммунных сил организма, снижение всех запасов витаминов, минеральных веществ, идет ослабление организма», - сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин.
Фото: Likar.info
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