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Президент пообещал поднять зарплаты учителям

10 января 2018, 08:24

Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.

Нурсултан Назарбаев поручил поднять оклады учителей на 30-50 процентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%", - заявил глава государства.

Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах.

Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление.

"Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями. Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире. Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию.В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50%", - сказал Назарбаев.

Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.

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Фото: mgorod.kz


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