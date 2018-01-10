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Назарбаев поручил внедрить системы видеонаблюдения и распознавания на улицах

10 января 2018, 08:26

Также будет продолжена превентивная борьба с коррупцией.

В сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением, сообщает Zakon.kz.

Также будет продолжена превентивная борьба с коррупцией.

"Проводится большая работа. Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний. За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба", - сказал глава государства.

Важным является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом.

"Граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы", - сказал он.

Осуществляются институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем.

"В законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности. Расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии. Разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов. Работу по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности необходимо продолжить", - подытожил президент Казахстана.

Фото: ТАСС


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