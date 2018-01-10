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«Умные города» станут локомотивами регионального развития - глава государства 

10 января 2018, 08:38

"В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать".

На основе опыта Астаны необходимо сформировать «эталонный» стандарт «Смарт Сити» и начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами Казахстана. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал в послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

«Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны.

"2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы – Астаны. Ее становление и вхождение в число важнейших центров развития Евразии – предмет нашей общей гордости. Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса", - сказал глава государства.

Президент Казахстана поручил комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и развития компетенций людей, переселяющихся в город.

"В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать", - подытожил он.


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