О необходимости внедрения интеллектуальной транспортной системы рассказал Назарбаев

Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов.

О повышении эффективности транспортно-логистической инфраструктуры рассказал Н.Назарбаев в ежегодном Послании народу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. Об этом немало сказано. В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн", - напомнил глава государства.

Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов.

Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру.

"Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций. Современные решения позволяют организовать взаимодействие всех звеньев логистики", - говорится в Послании.

Использование «больших данных» (Big data) позволит обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы роста и снизить избыточные затраты.

"Для этих целей необходимо внедрить Интеллектуальную транспортную систему. Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры. Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог", - отметил Н.Назарбаев.

Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной перспективе до 150 миллиардов тенге.

Нужно обеспечить активное участие в этой работе всех акиматов регионов.

Фото: Казинформ