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Бренд "Сделано в Казахстане" должен стать популярным в мире - Назарбаев

10 января 2018, 08:51

Нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК.

Нурсултан Назарбаев поручил повысить узнаваемость продукции "Сделано в Казахстане" за рубежом, а также внедрять "умные технологии" в аграрно-промышленный сектор. Об этом он упомянул в своем послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

"Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции.Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», который должен стать узнаваемым в мире",- говорится в Послании.

Кроме того, необходимо стимулировать тех, кто использует землю с наилучшей отдачей, и принимать меры к неэффективным пользователям.

Нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для субъектов АПК.

"Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза", - сказал Назарбаев.

Фото: khabar.kz


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