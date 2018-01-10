В Алматы включат сирены

В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

11 января 2018 года в 12:55 местного времени Департамент по ЧС Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Фото:news.tts.lt