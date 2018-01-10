Послание президента народу Казахстана
10 января 2018, 06:30
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».
10 января на официальном сайте Акорды было опубликовано Послание президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
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