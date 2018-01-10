Девушка превратилась в куклу и влюбилась в себя

Больше всего фанатов у нее среди маленьких девочек, которые с удовольствием смотрят ее обучающие видео по макияжу.

Жительница Боливии перевоплотилась в куклу и призналась, что в таком образе полюбила себя. О ней рассказало издание The Sun, передает Лента.ру.

Хани Цубаса (Honey Tsubasa) признается, что любила кукол с самого детства. Поэтому когда четыре года назад отец подарил ей набор косметики, она решила превратить в куклу себя. Теперь она носит необычный кукольный макияж и костюмы. «Я прочитала историю о девушке-кукле Кота Коти. Она потрясла меня своей красотой, и я научилась делать такой макияж», — объяснила Цубаса.

По словам девушки, родители поддерживают ее, потому что знают, что Цубаса всю жизнь мечтала сама быть куклой. Но их мнение разделяют далеко не все.

«Некоторые люди спрашивали меня, нет ли у меня депрессии. Кто-то называл сумасшедшей», — пояснила она.

Девушка признается, что на улицах ее постоянно просят сфотографироваться. Больше всего фанатов у нее среди маленьких девочек, которые с удовольствием смотрят ее обучающие видео по макияжу. При этом она не рассказывает, сколько ей лет.

Цубаса уверяет, что больше всего изменилась изнутри. Благодаря новому образу она полюбила себя и больше не комплексует по поводу внешности. Всем своим поклонникам, которые считают ее пример «вдохновляющим», она советует выйти из зоны комфорта и не бояться осуществлять мечты.

Фото: honeydolltsubasa.blogspot.ru