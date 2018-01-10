Н.Нигматулин: Послание Президента – это руководство к действию для каждого казахстанца

Послание Президента выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, что открывает широкие горизонты перед страной.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал Послание Президента страны Н.А.Назарбаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Как отметил Спикер Мажилиса, нынешнее Послание Президента страны – Елбасы Н.А. Назарбаева носит уникальный характер, поскольку содержит конкретную программу мер системной модернизации Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции.

Главным вектором развития страны, предложенным Президентом в Послании, является цифровизация, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, что необходимо для вхождения Казахстана в число лидеров нового мира.

Послание Президента выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, что открывает широкие горизонты перед страной.

Первоочередное внимание уделено модернизации и цифровизации казахстанской индустрии, агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры.

В Послании Главы государства традиционно уделяется большое внимание вопросам социального развития.

Активное внедрение современных технологий в жилищном строительстве и коммунальном секторе, создание собственной передовой системы образования, повышение доступности и эффективности медицинской помощи, обеспечение качественной занятости – все это, безусловно, повысит уровень жизни наших граждан.

Таким образом, нынешнее Послание Президента Н.А. Назарбаева является важным стимулом дальнейшей модернизации страны.

Всеобъемлющий характер Послания требует активного участия всех граждан страны в работе по ее реализации.

Послание Президента – это руководство к действию для каждого казахстанца.

Безусловно, это требование, в первую очередь, относится к нам – депутатам казахстанского Парламента.

И мы намерены обеспечить эффективную законодательную поддержку практической реализации положений Послания, - сказал в заключении Нурлан Нигматулин.

Фото: пресс-служба Мажилиса.