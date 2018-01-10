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Пообещавшая уничтожить человечество робот София встала на ноги

10 января 2018, 09:11

Андроида активировали в 2015 году, она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы.

В рамках выставки CES 2018 специалисты Hanson Robotics показали робота Софию с ногами, передает Lenta.ru.

До этого она не могла передвигаться и у нее отсутствовала нижняя половина тела. Видео с демонстрацией новых возможностей Софии опубликовало издание CNET. На данный момент она может ходить со скоростью один километр в час, а также исполнить несколько танцевальных движений.

Софию создала компания Hanson Robotics, андроида активировали в 2015 году, она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. В одном из интервью 2016 года София на вопрос, будет ли она убивать людей, ответила положительно. В октябре 2017-го София получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.


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