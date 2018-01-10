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Что обсудят Назарбаев и Трамп

10 января 2018, 09:22

Стала известна дата встречи президентов.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне 16 января, сообщил РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президенты обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

По данным Белого дома, Трамп и Назарбаев "также обсудят "лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете безопасности ООН". Кроме того речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, касающемуся нераспространения оружия массового поражения.

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский.


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