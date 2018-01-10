В Алматы назначен и.о директора театра имени Ауэзова

Жандарбек Садырбаев будет исполнять обязанности директора Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве культуры и спорта.

Ерлан Билалов временно отстранен от должности директора Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова с 4 января. На время отстранения обязанности директора исполняет заместитель директора по творческой работе Жандарбек Садырбаев.

Жандарбек Садырбаев - актер театра и кино - родился в 1977 году в Луговом районе Джамбульской области.

В 1994 - 1998 гг. окончил театральный факультет по специальности «актер театра и кино» Казахской Национальной Академии Искусств. В ноябре 1998 года был принят в труппу академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Лауреат Государственной молодежной премии РК «Дарын-2010».