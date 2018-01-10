Новый Renault Clio дебютировал на независимом рендере

Несколько дней назад стало известно о том, что в 2018 году французская компания Renault планирует официально представить пятое поколение компактного модели Clio.

Напомним, ранее популярное издание Auto Express сообщало, что местом мировой премьеры модели Renault Clio нового, пятого по счёту поколения станет автосалон в Париже-2018. Также ресурс подчеркнул, что дизайн автомобиля будет иметь много схожего с концептом Renault Symbioz Concept и моделью Renault Megane новой генерации.

Теперь же российский дизайнер Никита Аксенов выложил в интернет нового Renault Clio, внешний вид которого выполнен в соответствии со «свежей» информацией. Официальных данных о техническом оснащении французского супермини пока нет.

Как можно видеть на опубликованном цифровом фото, хэтч Renault Clio нового поколения в действительности позаимствовал некоторые стилистические решение от упомянутых ранее автомобилей. Остаётся только ждать того момента, когда французская марка официально представить новинку, которая будет конкурировать с Volkswagen Polo и Ford Fiesta.

Via livecars