Назарбаев встретился с послом США в Казахстане
Во вторник, 9 января, в Астане состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства, отмечая особую роль Джорджа Крола в развитии отношений между США и Республикой Казахстан, подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит в преддверии официального визита в Соединенные Штаты Америки.
- За 26 лет между нашими странами выстроены дружеские взаимоотношения, подписано более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, - сказал Президент Казахстана.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность достигнутых договоренностей с Президентом США Д.Трампом по приоритетным направлениям стратегического партнерства, в том числе в сферах борьбы с терроризмом, укрепления режима ядерного нераспространения, а также в области дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
- В Казахстане с американским участием работает около 500 компаний, более 140 из которых являются совместными. Они занимаются производством товаров и экспортом своей продукции в другие страны, - сказал Глава государства.
В свою очередь Джордж Крол поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его дипломатической деятельности в Республике Казахстан и выразил уверенность в том, что предстоящий визит еще более укрепит связи между двумя государствами.
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