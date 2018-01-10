Назарбаев встретился с послом США в Казахстане

Во вторник, 9 января, в Астане состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, отмечая особую роль Джорджа Крола в развитии отношений между США и Республикой Казахстан, подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит в преддверии официального визита в Соединенные Штаты Америки.

- За 26 лет между нашими странами выстроены дружеские взаимоотношения, подписано более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, - сказал Президент Казахстана.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность достигнутых договоренностей с Президентом США Д.Трампом по приоритетным направлениям стратегического партнерства, в том числе в сферах борьбы с терроризмом, укрепления режима ядерного нераспространения, а также в области дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

- В Казахстане с американским участием работает около 500 компаний, более 140 из которых являются совместными. Они занимаются производством товаров и экспортом своей продукции в другие страны, - сказал Глава государства.

В свою очередь Джордж Крол поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его дипломатической деятельности в Республике Казахстан и выразил уверенность в том, что предстоящий визит еще более укрепит связи между двумя государствами.